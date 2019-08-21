مجلس الانماء والاعمار: انتهاء اعمال الترميم لاعمدة معبد جوبيتر

أعلن ​مجلس الإنماء والإعمار​، في بيان، عن "انتهاء أعمال الترميم للأعمدة الستة في معبد جوبيتر، في إطار مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية في موقع ​بعلبك​ الأثري، الذي ينفذه ​مجلس الانماء والاعمار​ لصالح ​وزارة الثقافة​ - ​المديرية العامة للآثار​ وبتمويل إيطالي: الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.

واوضح المجلس انه "وفقا للمبادئ التوجيهية لمركز التراث العالمي لمنظمة ​اليونسكو​، تم عرض أعمال الترميم العائدة لمعبد جوبيتر أمام الخبراء المعينين من قبل اليونسكو، نعلن بكل فخر أن الفريق المحلي، وفريق الخبراء الإيطاليين الذين شاركوا في الأعمال، قد تلقوا التنويه على الاحتراف العالي والمهنية في تطبيق نظم الترميم".

وختم البيان: "اليوم، يتم تطبيق اللمسات الأخيرة على الاعمدة. سيتم البدء بتفكيك السقالات في أيلول بعد استكمال الأشغال وفق الأصول. نحن فخورون بالتعاون الذي تم مع ​حكومة​ إيطاليا في إطار هذا المشروع".