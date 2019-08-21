مصلحة نهر الليطاني: شخصين أقدما على التعرض على مستخدمي المصلحة بالقاسمية

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان، "انه بتاريخ اليوم الاربعاء اقدم كل من (خ.عزالدين) و(م. عزالدين) و(ع. عزالدين) في ​الصرفند​، على التعرض بالتهديد والضرب على مستخدمي المصلحة وعمال شركة فالة للتعهدات التي تنفذ جدران حامية لقناة ري القاسمية، في ظل امتناع فصيلة عدلون عن التدخل تجاه الذين قاموا بتشييد بناء مخالف من عدة طبقات وفي ظل امتناع الجهات القضائية والادارية والامنية عن تنفيذ قرار وزيرة الطاقة باقفال محطة ​المحروقات​ المخالفة العائدة للمعتدين. وقامت المصلحة بواجب الادعاء وطالبت المعنيين بتنفيذ قرارات ​وزارة الطاقة​ متمنية الا يكون هناك غطاء قضائي وأمني للملوثين والمتعدين".

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