ابي نصر عرض مع قنصل لبنان في أريزونا أوضاع الجالية اللبنانية فيها

بحث رئيس ​الرابطة المارونية​ النائب السابق ​نعمة الله ابي نصر​ أوضاع الجالية ال​لبنان​ية وخصوصاً المارونية في ولاية أريزونا الأميركية، كما موضوع العمل في أوساط الجالية لتقديم طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية مع قنصل لبنان الفخري في هذه الولاية جورج أيوب، وذلك بحضور عضو المجلس التنفيذي ومقرر لجنة العلاقات العامة في الرابطة المهندس طوني منعم، رئيسة لجنة العلاقات العامة المهندسة جهينة هيكل، ورئيس لجنة الانتشار السيد يوسف عبدو خوري.

بعد ذلك، استقبل أبي نصر وفداً من الجمعية اللبنانية لقرى الاطفال SOS ضم مديرها الوطني السيد أمين البستاني ومديرة قسم تطوير الايرادات والتواصل في الجمعية السيدة جوال سعاده وجرى خلال الاجتماع البحث في آليات التعاون بين الرابطة والجمعية وما يمكن تحقيقه من برامج مشتركة على صعيد المساعدة على تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه الجمعية.