وفاة حاجة لبنانية في الطائرة في طريق عودتها الى لبنان

توفيت اللبنانية (س.ت. رميتي) من بلدة المجادل مواليد 1962 صباح اليوم في طريق عودتها على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط من المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بعد ادائها لفريضة الحج.
وقد تعرضت رميتي لأزمة صحية على متن الطائرة وتلقت الاسعافات المطلوبة.
وفور وصول الطائرة الى ارض المطار توجه الطبيب المناوب في المطار الدكتور ميشال الخوري حنا وعاينها برفقة الاجهزة الامنية، وتبين انها قد فارقت الحياة، فتم نقل الجثة الى مستشفى الرسول الاعظم بواسطة سيارة اسعاف تابعة للمطار.
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