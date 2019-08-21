وفاة حاجة لبنانية في الطائرة في طريق عودتها الى لبنان

توفيت اللبنانية (س.ت. رميتي) من بلدة المجادل مواليد 1962 صباح اليوم في طريق عودتها على متن طائرة تابعة ل​شركة طيران الشرق الاوسط​ من ​المدينة المنورة​ في ​المملكة العربية السعودية​ بعد ادائها لفريضة الحج.

وقد تعرضت رميتي لأزمة صحية على متن الطائرة وتلقت الاسعافات المطلوبة.

وفور وصول الطائرة الى ارض المطار توجه الطبيب المناوب في المطار الدكتور ​ميشال الخوري​ حنا وعاينها برفقة الاجهزة الامنية، وتبين انها قد فارقت الحياة، فتم نقل الجثة الى ​مستشفى الرسول الاعظم​ بواسطة سيارة اسعاف تابعة للمطار.