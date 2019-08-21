لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود إلى انه "ما نعاني منه في هذا البلد للأسف هو عدم تطبيق القوانين والبعض منها يطبق بطريقة استنسابية، ونحن في كل جلسة لنا نطرح هذا الموضوع".
وأمل الوصول إلى مرحلة يستطيع فيها النائب ان يحاسب من لا يطبق القانون، لافتا إلى انه "نعاني من الحرائق في منطقتنا وصعوبة اخمادها والكل مسؤول عنها بدءا من المواطن وصولا إلى المسؤول، ونحن نعاني من النقص في العديد والتجهيزات وأماكن التغذية بالمياه".
كانت هذه تفاصيل خبر المقداد: ما نعاني منه في هذا البلد للأسف هو عدم تطبيق القوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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