المقداد: ما نعاني منه في هذا البلد للأسف هو عدم تطبيق القوانين

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي المقداد​ في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود إلى انه "ما نعاني منه في هذا البلد للأسف هو عدم تطبيق القوانين والبعض منها يطبق بطريقة استنسابية، ونحن في كل جلسة لنا نطرح هذا الموضوع".

وأمل الوصول إلى مرحلة يستطيع فيها النائب ان يحاسب من لا يطبق القانون، لافتا إلى انه "نعاني من ​الحرائق​ في منطقتنا وصعوبة اخمادها والكل مسؤول عنها بدءا من المواطن وصولا إلى المسؤول، ونحن نعاني من النقص في العديد والتجهيزات وأماكن التغذية ب​المياه​".