كركي ادعى على شركة والمسؤول فيها وأجراء وهميين بجرم اختلاس اموال الصندوق

تقدم مدير عام الصندوق الدكتور ​محمد كركي​، عطفا على نتائج الرقابة التي أجرتها مديرية التفتيش والمراقبة في ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​، بشكوى وإدعاء شخصي أمام ​النيابة العامة المالية​ في ​بيروت​ بحق شركة "النور للتجارة و​الصناعة​ والتوزيع" والشخص المسؤول فيها السيدة ز.ن. ش. والأجراء الوهميين (29 أجيرا) وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا بجرم إختلاس أموال الصندوق بالتزوير واستعمال المزور والغش والإحتيال والتقارير الكاذبة، وطلب إستجوابهم وتوقيفهم وإحالتهم إلى المحاكمة لإنزال العقوبات اللازمة بحقهم وإلزامهم برد الأموال المختلسة وبالتعويض عن العطل والضرر.

وقد سجلت الشكوى لدى قلم النيابة العامة المالية تحت الرقم 5803 تاريخ 20/8/2019.

وفي هذا السياق، حذر كركي "كل من تسول له نفسه الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق عن طريق الاختلاس بالتزوير واستعمال المزور والغش والاحتيال والتقارير الكاذبة، تحت طائلة اتخاذ الملاحقة القانونية والإدعاء أمام ​القضاء​ المختص عند الإقتضاء".