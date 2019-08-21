استقبل ​الرئيس ميشال عون​ سفير ​العراق​ ​علي عباس​ بندر العامري بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في ​لبنان​، ومنحه وسام ​الأرز​ الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديراً للدور الذي لعبه في تعزيز العلاقات اللبنانية - العراقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون التقى سفير العراق بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.