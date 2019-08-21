كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلين.. ألفا شرطي في مداهمات "الاتجار بالبشر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يجري أكثر من 1900 شرطي عمليات تفتيش في أماكن في العاصمة الألمانية فيما يتعلق بتحقيق في الاتجار بالبشر.
وذكرت تغريدة على موقع تويتر من مكتب المدعي العام في برلين صباح الأربعاء أن عناصر الشرطة الاتحادية يبحثون في أكثر من 100 منزل وشركة في جميع أنحاء المدينة.
وقال المكتب إن المداهمات تستند إلى مزاعم الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال في العمل والاتجار المنظم بالأجانب للعمل في البناء.
وتابع، في التغريدة نفسها، أنه لا يمكنه تقديم أي تفاصيل أخرى، لأن المداهمات جارية.