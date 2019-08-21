كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محادثات بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية في بكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية محادثات في بكين، اليوم الأربعاء، يتوقع أن تركز على خطط قادة تلك البلدان لاجتماعهم المقبل بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن الوزراء الثلاثة سينسقون اجتماع القمة المرتقب لقادة الدول الثلاث المقرر أواخر العام الجاري في الصين.

ومن المتوقع أيضاً أن يصدر الوزراء بياناً مشتركاً لدعم نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

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ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من تجارب على أسلحة أجرتها كوريا الشمالية.

ومنذ أواخر يوليو أطلقت بيونغ يانغ 5 مقذوفات، بما في ذلك صواريخ يعتقد أنها باليستية، احتجاجاً على التدريبات العسكرية المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ويأتي الاجتماع أيضاً وسط تصاعد التوترات بين اليابان وكوريا الجنوبية بعد أن شددت اليابان الشهر الماضي ضوابط التصدير الخاصة بكوريا الجنوبية.