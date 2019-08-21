كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع كبير في حجم التبادل التجاري بين إيران وأوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الإحصاءات الجديدة الصادرة عن المفوضية الأوروبية أن التبادل التجاري بين إيران و28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي انخفض إلى الربع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وقال موقع "راديو فردا" إن التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي بلغت قيمته 2.558 مليار يورو في الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2019، أي أقل بنسبة 25% من الرقم المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.

واستناداً إلى التقرير الذي نشرته المفوضية الأوروبية على موقعها الرسمي، الإثنين، انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 53% إلى 2.14 مليار يورو، بينما انخفضت الصادرات الإيرانية إلى أوروبا خلال الفترة ذاتها بنسبة 93% إلى 416 مليون يورو.

وأوضح الموقع أن السبب وراء الانخفاض الكبير في الصادرات الإيرانية إلى أوروبا هو العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، وتوقف الشركات الأوروبية عن شراء النفط الإيراني، امتثالاً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عقب انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار 2018.

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ولا تزال ألمانيا على رأس الدول الأوروبية المصدرة للبضائع إلى إيران. ومع ذلك تراجعت الصادرات الألمانية إلى طهران بمقدار النصف تقريباً في النصف الأول من العام الجاري إلى 667 مليون يورو، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصدرت إيطاليا، ثاني أكبر مصدر أوروبي إلى إيران، بضائع بقيمة 375 مليون يورو. وانخفضت الصادرات الإيرانية إلى إيطاليا لـ94 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى في 2019.

وفي الفترة ذاتها، صدرت فرنسا بضائع بقيمة 10 ملايين يورو إلى إيران، واستوردت في المقابل بقيمة 1.18 مليار دولار.