كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ساندرز" ينتقد تصريحات "ترامب" بشأن تصويت اليهود للديمقراطيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق السناتورالأمريكي، بيرني ساندرز، المرشح للرئاسة في الانتخابات الأمريكية لعام 2020، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ينتقد فيها كل هؤلاء اليهود في الولايات المتحدة الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين.

وقال "ساندرز"، في اجتماع حاشد في ولاية آيوا، اليوم الاربعاء: "أنا شخص يهودي وأفتخر، وليس لدي أي مخاوف بشأن التصويت للديمقراطيين. وفي الحقيقة، أعتزم التصويت لرجل يهودي ليصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة".

يأتي هذا البيان، بعد انتقاد "ترامب"، لليهود الأمريكيين الذين "صوتوا لصالح ديمقراطي"، والذي ادعى أن ذلك "يُظهر إما نقصًا كاملًا في المعرفة أو عدم الولاء الكبير".