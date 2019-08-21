كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تتحدث عن "تعطل" إحدى ناقلاتها في البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الوكالة الإيرانية للأنباء، الأربعاء، أن ناقلة نفط إيرانية تعطلت في البحر الأحمر لكن الطاقم بخير والإصلاحات جارية على قدم وساق.

ونقلت الوكالة عن المدير الفني لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة، أكبر جابال أميلي، قوله "طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل والسفينة في حالة مستقرة من ناحية السلامة. لحسن الحظ طاقم السفينة بخير".

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وحدد التقرير الناقلة بأنها "هيلم. إيه"، والسفن التي تحمل هذاالاسم من بين السفن والأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات الأميركية، وفقا لما ذكره موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت.

وتملك إيران أسطولا كبيرا من الناقلات في العالم، لكنها لا تملك خيارات تذكر لتحديث ناقلاتها التي عفا عليها الزمن والاحتفاظ بتدفق صادراتها النفطية وذلك بسبب العقوبات الأميركية.