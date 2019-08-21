كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في طريقه إلى ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل رئيس الوزراء البريطاني المعين حديثًا، بوريس جونسون، إلى ألمانيا، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع المستشارة أنجيلا ميركل.

وفي 26 يوليو، قالت المتحدثة باسم "ميركل"، أولريك ديمير، إن المستشارة هنأت "جونسون" على توليه منصب رئيس الوزراء ودعته لزيارة ألمانيا.

وأوردت وسائل الإعلام، أنه من المرجح أن يكون عدم اليقين المستمر بشأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، هو الموضوع الرئيسي خلال محادثات "جونسون" مع "ميركل"، وكذلك محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في اليوم التالي.

وأصدر "جونسون"، يوم الاثنين، خطابًا من أربع صفحات إلى رئيس المجلس الأوروبي المنتهية ولايته دونالد تاسك، يوضح موقفه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بالحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا.