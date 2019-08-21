كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يؤجل اجتماعه مع رئيسة الوزراء الدنماركية بسبب رفض صفقة جرينلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أجل اجتماعه مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، لأنها ليست مهتمة بعرض الرئيس الأمريكي لشراء جرينلاند.

وفي تغريدة يوم الثلاثاء، وصف "ترامب" الدنمارك بأنها "بلد مميز للغاية بأناس ليس لديهم ثقة". قائلًا، إنه سيؤجل اجتماعه مع فريدريكسن، الذي كان من المقرر اجراءه في غضون أسبوعين، لفترة أخرى لأنها ليست "مهتمة بمناقشة شراء جرينلاند".

وأكد "ترامب" رغبته في الحصول على جرينلاند، يوم الأحد، حيث وصفت "فريدريكسن" اهتمام "ترامب" بشراء الجزيرة بأكملها بأنها "مناقشة سخيفة".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الخميس الماضي، أن "ترامب" قد سأل مرارًا وتكرارًا مستشاريه عما إذا كان بإمكان واشنطن شراء جزيرة جرينلاند، مشيرة إلى "أشخاص على دراية بالمناقشة".