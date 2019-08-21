كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الصيني يلتقي بنظراءه اليابانيين والكوريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية في بكين اليوم الأربعاء في إطار سعيهم لتشجيع التقدم في مجال نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

جرت المناقشة الثلاثية وسط توتر العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشأن ضوابط التصدير.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الصين ستعمل مع البلدين للحفاظ على التعددية والتجارة الحرة والالتزام باستقرار المنطقة. وقد التقى مع الياباني تارو كونو والكوري الجنوبي كانغ كيونغ وها.

قد توترت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية منذ أن شددت اليابان ضوابط التصدير على المواد الرئيسية لصناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية وقررت خفض الوضع التجاري للبلاد. وتتهم سول طوكيو بتسليح التجارة للرد على الخلافات السياسية عبر تاريخ الحرب.

