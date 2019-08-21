كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 201 شخص في فيضانات الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى ما لا يقل عن 201 شخص مصرعهم وفقد 63 آخرون عقب الفيضانات التي اجتاحت الصين في يوليو وأغسطس، وفقًا لما ذكرته خدمات الإنقاذ الحكومية.

وجاءت أحدث الوفيات في مقاطعة سيتشوان الغربية الجبلية، حيث قتل ثمانية وفقد 23 حتى صباح الأربعاء. في وقت سابق من أغسطس، قتل 39 وفقد تسعة آخرون عقب إعصار ليكيما.

كان إجمالي عدد القتلى في شهر يوليو 154 قتيلًا و31 مفقودًا، مع إجبار أكثر من 1.3 مليون شخص على البحث عن مأوى مؤقت.

Advertisements

تصنف الفيضانات السنوية بين أكثر الكوارث الطبيعية تدميرًا في الصين، وهي تنجم عن الأمطار الموسمية وتتفاقم بسبب الزحف البشري إلى المناطق الجبلية وأنظمة الأنهار الطبيعية.

جاءت أسوأ فيضانات في الصين في السنوات الأخيرة في عام 1998، عندما توفي أكثر من 3700 في فيضانات على طول أنهار اليانغتسى وسونغهوا وبيرل ونين.

كما تسببت الانهيارات الأرضية في مقتل العشرات هذا العام، مع مقتل شخصين وفقد سبعة أشخاص آخرين بعد انزلاقات في غرب سيتشوان، حيث انقطعت الاتصالات والطاقة. في وقت سابق من هذا الشهر، قُتل 17 عاملًا بالسكك الحديدية في انهيار أرضي في مقاطعة سيتشوان أثناء سعيهم لإصلاح المسارات التي لحقت بها أضرار جراء انهيار أرضي سابق.

