مقتل شخصين في تبادل إطلاق نار في كشمير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة الهندية، صباح اليوم الأربعاء، مقتل شخصين في تبادل إطلاق نار في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

وبحسب الشرطة، فقد قتل "إرهابي" وشرطي في تبادل إطلاق نار بين ناشطين وقوات الأمن في منطقة بارامولا شمالي كشمير، وهو أول تبادل إطلاق نار تعلن عنه الهند منذ إلغائها الحكم الذاتي الخاص بالجزء الذي تسيطر عليه من كشمير.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إن "إرهابيا قتل، وعثر على أسلحة وذخائر"، موضحة أن شرطيا قتل وجرح آخر تتم معالجته في مستشفى عسكري.

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وفي تغريدة أخرى، ذكرت الشرطة أن الناشط الذي قتل ينتمي إلى جماعة "عسكر طيبة" المسلحة المتمركزة في باكستان، والمتهمة من قبل نيودلهي وواشنطن بتنظيم هجمات بومباي في 2008.

وكان قد تسبّب إعلان نيودلهي المفاجئ بإلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في إثارة تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.

يشار إلى أن كشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. وكانت سببا لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين آخرها في شباط/ فبراير الماضي.