بوتين يزور فنلندا الأربعاء ويجري محادثات مع رئيسها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فنلندا، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع نظيره سولي نينيستو.

وذكر مكتب الرئيس الفنلندي في بيان أن المحادثات بين الرئيسين في العاصمة هلسنكي، يتوقع أن تركز على القضايا الدولية والثنائية الجارية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن الرئيس الروسي ونظيره الفلندي يلتقيان بشكل متكرر، حيث سبق أن زار بوتين فنلندا العام الماضي.

فيما كان أحدث لقاء جمع الرئيسين في أبريل/نيسان الماضي بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وتتولى فنلندا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.