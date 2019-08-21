القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت مروحية مانت تحمل موادّ إغاثية لضحايا الفيضانات في منطقة أوتار كاشي بالهند، وكان على متنها 3 أشخاص. ووفقا لصحيفة "إنديا توداي" الهندية؛ فإن المروحية الخاصة كانت في طريقها من منطقة موري إلى أوتار كاشي، بحسب حاكم المنطقة. وأحدثت الأمطار الموسمية في الهند فيضانات غزيرة سببت الكثير من الدمار؛ إذ جرفت منازل وهدمت مدارس ودور عبادة في ولايات عدة، وأسفرت عن ضحايا قدر عددهم بـ1000 وتشريد عشرات الآلاف.

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كانت هذه تفاصيل خبر تحطم مروحية كانت تحمل مساعدات للمناطق المتضررة من السيول في أوتاراخند شمال الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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