الان تتابع وكالة العمال الإيرانية: الحرس الثوري يستأجر الناقلة أدريان داريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران – وكالات – الخليج 365
ذكرت وكالة العمال الإيرانية، شبه الرسمية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري يستأجر في الوقت الحالي الناقلة أدريان داريا التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق.
وأصدرت الولايات المتحدة أمرا باحتجاز الناقلة على أساس وجود صلات تربطها بالحرس الثوري، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.
ونقلت الوكالة عن مصدر لم تذكره بالاسم “تجدر الإشارة إلى أن السفينة جريس 1، التي تغير اسمها إلى أدريان داريا بعد الاحتجاز، هي ناقلة نفط كورية الصنع مملوكة لروسيا ويستأجرها حاليا الحرس الثوري”.
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