رأى وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "صحيح أن الظروف وموازين القوى الإقليمية تغيّرت ولكن المقاييس تبدّلت باتجاه أن يكون لنا استراتيجية دفاعية تعطي ​الجيش اللبناني​ حصرية ​السلاح​ والدفاع الوطني"، مشددا على أن "‫الدولة وليس أي حزب أو فئة هي صاحبة القرار الاستراتيجي والعسكري بالحرب أو السلم من ضمن ​المؤسسات الدستورية​ الشرعية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: المقاييس تبدّلت باتجاه أن يكون لنا استراتيجية دفاعية تعطي الحصرية للجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.