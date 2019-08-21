لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ الى أن "موضوع ​معالجة النفايات​ أصبح من الأزمات الوطنية التي تتطلب أولوية من ​الحكومة​"، داعيا الى "وضع خطة ممنهجة على مرحلتين آنية ومستدامة لنتجنب ​الآثار​ السلبية التي تصيب اللبنانيين بسبب ​التلوث​ التي ساهم فيه إهمال الحكومات المتعاقبة"، معتبرا أن "الأيام القادمة ستحمل أجوبة حول مبادرة الحكومة أو تقاعسها كالعادة".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: لوضع خطة ممنهجة لحل أزمة النفايات على مرحلتين آنية ومستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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