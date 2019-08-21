الأرصاد الجوية: طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيّا معتادا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع بداية ارتفاع محدود في ​درجات الحرارة​، مؤكدة أن لا صحة للانباء عن تعرض ​لبنان​ لموجة حر غير اعتيادية، مشيرة الى أن الحرارة المحسوسة تكون مرتفعة على الساحل عندما ترتفع الرطوبة.

وتوقعت أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. أما طقس يوم غد الخميس، فقليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في الداخل و على الجبال، وطقس يوم الجمعة، قليل الغيوم مع ارتفاع مستمر وبشكل محدود بدرجات الحرارة خاصة في الداخل و على الجبال و المناطق الساحلية الجنوبية.