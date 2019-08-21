الجزائر.. “المجاهدون” يدعون الدولة لحل الحزب الحاكم

طالبت المنظمة الوطنية للمجاهدين في الجزائر بسحب اعتماد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار الحراك الشعبي الذي انطلق منذ ستة أشهر بالجزائر والذي يطالب برحيل جميع رموز النظام السابق.

وقالت المنظمة التي تضم قدماء محاربي حرب التحرير الجزائرية (1954- 1962)، وتعتبر من أعرق التنظيمات التي دعمت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل أن تعلن تمردها عنه، إنها ” قد تجاوزت الحزب الحاكم كحزب سياسي “.

وفي شريط فيديو نشر على اليوتوب بمناسبة ذكرى يوم المجاهد دعا الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين محند واعمر بن الحاج وزارة الداخلية للتدخل وتطبيق القانون المتعلق المتعلق بمطابقة الأحزاب السياسية للدستور.

وأكد المتحدث أن حزب جبهة التحرير الوطني يتواجد في وضعية غير قانونية ولا يملك سببا للوجود، مضيفا أن المنظمة لطالما طالبت بحل هذا الحزب باعتبار أن القانون يمنع استغلال الرموز الوطنية ورموز الدولة ومقومات الأمة في العمل السياسي الحزبي.

وقال واعمر: “نحن كمجاهدين نزعنا من ذاكرتنا حزب جبهة التحرير الوطني، وعليهم أن يفكروا في تسمية أخرى غير الجبهة”، داعيًا “الشباب إلى إنشاء أحزاب جديدة لها برامج طموحة للبناء الدولة الجزائرية الجديدة وأن لا تكون مثل أحزاب الموالاة التي كانت تتحدث دائما عن برنامج الرئيس”.

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وخلفت هذه الدعوة جدلا في الأوساط السياسية بالجزائر، فيما فتح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا، النار على الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين معتبرا أن مطالباته “تعد خروجًا عن مسار عمل المنظمة العريقة، وعقيدتها الوطنية الخالصة، وتدخلًا سافرًا في شؤون حزب، هو ملك لمناضليه دون سواهم”.