باريس سان جيرمان يصدم برشلونة بشأن نيمار!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رفض عرضا من برشلونة الإسباني لاستعارة البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن سان جيرمان أبدى انفتاحه لرحيل نيمار على سبيل الإعارة، لكنه رفض العرض المالي الذي تقدم به برشلونة.

وأشارت تقارير صحفية، الثلاثاء، إلى أن برشلونة قدم عرضًا لاستعارة نيمار بأكثر من 8,5 مليون يورو، لمدة موسم، مع وضع خيار لشرائه مقابل 150 مليون يورو، وهو ما لم يلق قبول باريس سان جيرمان.

ويقدر الجانب الفرنسي قيمة نجمه البرازيلي بـ250 مليون يورو، ويريد وضع بند بإلزام البارسا بالشراء بنهاية الموسم.

ومن المقرر أن يواصل الطرفان المحادثات في الأيام القليلة المقبلة.

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ويعتبر بند إلزامية الشراء هو الأمر الذي قد يجعل الأمور معقدة بالنسبة لبرشلونة، حيث سيكون النادي بحاجة لموازنة أموره المالية قبل الإقدام على هذه الخطوة.

وبعد دفع الكثير من الأموال في صفقتي غريزمان ودي يونغ، سيكوم من الصعب إبرام صفقة نيمار، مقابل هذا الرقم، لذلك كان البارسا يطمح في البداية لعقد صفقة تبادلية، إلا أن سان جيرمان لم يبد إعجابه بأي لاعب في الفريق الكاتالوني، خاصة بعد رحيل كوتينيو لبايرن ميونخ.

وترغب إدارة سان جيرمان في الحصول على مبلغ كبير مقابل بيع نيمار، حتى تتمكن من إعادة الاستثمار في فريقها، وإذا لم يكن ذلك مضمونًا، فالنادي ليس على استعداد لقبول الصفقة.

وينتظر ريال مدريد الخطوة المقبلة لبرشلونة، لحسم قراره، في حين يترقب يوفنتوس الموقف، أملًا في المساومة بورقة ديبالا.