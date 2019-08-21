أستراليا تنضم لتحالف دولي لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب وكالات_الخليج 365

قال رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون اليوم الأربعاء، إن بلاده ستنضم إلى الولايات المتحدة في تحالف من الدول لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من تهديدات تمثلها إيران في مضيق هرمز.



وأضاف موريسون في مؤتمر صحفي "هذا السلوك المزعزع للاستقرار يمثل تهديداً لمصالح استراليا في المنطقة".

وقال: "قررت الحكومة أن من مصلحة استراليا الوطنية العمل مع شركائنا الدوليين. ستكون مساهمتنا محدودة النطاق ومرتبطة بتوقيت زمني".

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وقال موريسون إن أستراليا سترسل طائرة استطلاع طراز بي-8 إيه بوسيدون إلى الشرق الأوسط لمدة شهر قبل نهاية 2019 في حين سيتم نشر فرقاطة استرالية في يناير كانون الثاني 2020 لمدة ستة أشهر.

وستعزز مشاركة استراليا جهود تقودها الولايات المتحدة لتأمين المضيق الذي يقع بين سلطنة عمان وإيران ويمر منه نحو خمس إنتاج النفط العالمي، وذلك بعد تصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا.

وتطالب واشنطن التي لديها أقوى فرقة بحرية غربية في الخليج‭‭ ‬‬حلفاءها بالانضمام إليها في عملية ترمي إلى حماية‭‭ ‬‬الملاحة البحرية.

لكن الدول الأوروبية التي تعارض قرار واشنطن فرض عقوبات على إيران تحجم عن الانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة خشية زيادة التوتر في المنطقة.