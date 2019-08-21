العسكري يعلن رسميا تشكيل المجلس السيادي.. وآداء القسم اليوم

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الثلاثاء، إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي.

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واختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 5 من أعضائه لتمثيله في المجلس السيادي، مشيرا إلى أن قراره أن يتولى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئاسة المجلس السيادي.

ويمثل "المجلس العسكري" في المجلس السيادي كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، والفريق طيار صلاح عبد الخالق.

وكان المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقع مع ائتلاف قوى "الحرية والتغيير" على الإعلان الدستوري، ما مهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.