بري: الاجواء مشجعة في البلد ولدّي شعور وانطباعات ايجابية بالاطمئنان

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس رداً على سؤال عمّا يُحكى عن تصنيف سلبي متوقّع للبنان: "لست ادري، وأنا لدّي شعور وانطباعات ايجابية بالاطمئنان، ولكن من حيث المبدأ لا املك معلومات".
ورداً على سؤال عن انّ هناك ممارسة ضغوط على لبنان، أجاب بري: "كيف سيتم هذا التصنيف السلبي في الوقت الذي يقدّم الاميركيون دعماً وهبات عسكرية للجيش اللبناني، كان آخرها بقيمة 60 مليون دولار، اضافة الى ذلك، الاجواء مشجعة في البلد، وقد انتهينا من الموازنة ووصلنا الى عجز مخفوض بمقدار كبير، ويضاف الى ذلك المصالحة السياسية التي تمّت واستعادة مجلس الوزراء نشاطه وحيويته، وبتنا في وضع سياسي افضل، والمطلوب استثمار كل هذه العناصر لتحقيق مزيد من الإنتاجية في عمل الحكومة".
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