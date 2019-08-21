أفادت وكالة "إيلنا" الإيرانية شبه الحكومية، بأن ناقلة ​النفط​ "أدريان ​داريا​" (غريس1) الموجودة حاليا في مياه المتوسط ستكون تحت رعاية ​الحرس الثوري الإيراني​. ولفت قائد القوات البحرية في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري الى إن الناقلة "أدريان دريا" ليست بحاجة إلى مواكبة. ويأتي إعلان الحرس الثوري بعدما توعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن تتخذ واشنطن كل ما في وسعها لمنع ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" من تسليم النفط إلى سوريا لأن ذلك انتهاك للعقوبات الأميركية.

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كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إيرانية: الناقلة "أدريان داريا" الموجودة في مياه المتوسط ستكون تحت رعاية الحرس الثوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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