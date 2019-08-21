عائلة موظف في قنصلية بريطانيا في هونغ كونغ تؤكد توقيفه في الصين

أعلنت عائلة موظف في القنصلية البريطانية في ​هونغ كونغ​ فقد منذ الثامن من آب، أنه أوقف فعلا في ​الصين​، مشيرة إلى أن سلطات هونغ كونغ أكدت توقيفه بدون أن تضيف أي ​تفاصيل​.

وكشفت عائلته هويته على موقع فيسبوك. وقالت إن سايمون شينغ توجه في الثامن من آب/ إلى مدينة شينزن في إقليم غواندونغ، التي تبعد ساعة عن هونغ كونغ، لعقد لقاء عمل. وعاد مساء اليوم نفسه ب​القطار​ السريع إلى هونغ كونغ وتبادل رسائل مع صديقته عند اجتيازه مركز ​الجمارك​ و"منذ ذلك الحين قطع الاتصال معه".

وأوضحت العائلة أن إدارة ​الهجرة​ في هونغ كونغ وبعد مشاورتها المكتب البلدي للتجارة في شينزن "أبلغتها شفهيا بأن سايمون يخضع للاعتقال الإداري، لكنها لم تحصل على أي تفاصيل عن أسباب ومكان ومدة توقيفه". كما أنها ذكرت أنها لم تتلق إي إبلاغ عن توقيف إداري، بينما أكد لها محامون أن قضية شينغ تعالج من قبل مكتب ​الأمن العام​ في شينزن لكنهم لم ينجحوا في معرفة مكان احتجازه. وكتبت العائلة في رسالتها "نشعر أننا عاجزون وقلقون جدا على سايمون". وأضافت "نأمل أن يعود سايمون في أقرب وقت ممكن إلى هونغ كونغ".