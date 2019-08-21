أعلنت ​الشرطة الهندية​ عن مقتل "إرهابي" وشرطي في الشطر التابع للهند من ​كشمير​ في إطلاق نار بين ناشطين وقوات الأمن. وتبادل ​إطلاق النار​ الذي حدث في منطقة بارامولا في شمال كشمير هو الأول الذي تعلن عنه السلطات الهندية منذ إلغائها الحكم الذاتي الخاص بالشطر الذي تسيطر عليه من كشمير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الهندية: قتيلان في تبادل لإطلاق النار في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.