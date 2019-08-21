انقطاع التيار الكهربائي مجددا في عدد من أحياء العاصمة الفنزويلية

قُطع ​التيار الكهربائي​ مجددا في عدد من أحياء ​كراكاس​ بعد أقل من شهر من عطل واسع أغرق ​فنزويلا​ في الظلام، كما ذكر صحافيون وفنزويليون على شبكات التواصل الاجتماعي.

واوضح سكان إن الكهرباء عادت بعد الظهر في حي شاكاو في العاصمة الذي يضم العديد من المكاتب والمتاجر. لكن مناطق أخرى بقيت محرومة من الكهرباء. وتحدثت شركة الكهرباء العامة عن "خلل" دون أن تضيف أي تفاصيل.

وقال وليام بيروزو أحد سكان العاصمة: "كل هذا حدث بسبب التقصير في صيانة الشبكة. الأمر يشبه امتلاك ​سيارة​ لا تخضع للصيانة إطلاقا".

ولا تنقطع الكهرباء عن كراكاس لكن المناطق الأخرى تعاني من انقطاع التيار لمدة تتروح بين دقائق وساعات.

ويأتي ​انقطاع الكهرباء​ الثلاثاء بعد العطل الذي حدث في 22 و23 تموز وأغرق في العتم كراكاس التي تضم خمسة ملايين نسمة، والولايات الفنزويلية الـ23.