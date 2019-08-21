رئيس فنزويلا: نعقد محادثات مع الولايات المتحدة منذ عدة أشهر

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن المسؤولين الفنزويليين يعقدون محادثات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الحوار مستمرا منذ عدة أشهر "بتفويض مني".
يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.
هذا وأكد السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة، خورخي فاليرو، في وقت سابق، إجراء مفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، في النرويج.
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