التلفزيون الإيراني: تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

أفاد التلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء بتعطل ​ناقلة نفط​ إيرانية في ​البحر الأحمر​. وقال مدير الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات ​النفط​، إن ناقلة نفط تعود لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وتحمل اسم "HELM"، قد تعطلت صباح أمس الثلاثاء على بعد 100 ميل من ميناء ينبع السعودي في البحر الأحمر.

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