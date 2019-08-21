لفت رئيس بلدية القاع بشير مطر تعليقا على التحقيقات بتفجير القاع عام 2016 إلى انه "من الطبيعي ان نتحرك ونواكب قضية حساسة لديها أبعاد كبيرة ونطلب من المحكمة العسكرية تحقيق العدالة الكاملة، ونحن نريد توسيع التحقيق".
وأكد في حديث لبرنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود أنه :نريد ان نعرف لماذا تم استهداف القاع ومن وراء هؤلاء الانتحاريين وما كان هدفهم".
وشدد على أن "العملية ليس لعبة ونريد الضغط من أجل معرفة الحقيقة كاملة لأنه هناك الكثير من النواقص في التحقيق الأولي، نحن لا نحمل مسؤولية لأحد لكن اذا بقي الالتباس فهذا يعني أن هناك مشكلة وسيكون لها تداعيات".
وأضاف "نحن لن نقبل بأن لا نعرف هوية الانتحاريين، فنحن عند حصول التفجيرات لم نقم بردة فعل وكانت الاصابع موجهة إلى السوريين، لأننا نؤمن بالعدالة والجيش اللبناني لكن هوية الانتحاريين يجب ان تتوضح".
كانت هذه تفاصيل خبر مطر دعا لتوسيع التحقيق بتفجيرات القاع: نريد العدالة ومعرفة هوية الانتحاريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.