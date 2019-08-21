مطر دعا لتوسيع التحقيق بتفجيرات القاع: نريد العدالة ومعرفة هوية الانتحاريين

لفت رئيس بلدية ​القاع​ ​بشير مطر​ تعليقا على التحقيقات ب​تفجير​ القاع عام 2016 إلى انه "من الطبيعي ان نتحرك ونواكب قضية حساسة لديها أبعاد كبيرة ونطلب من ​المحكمة العسكرية​ تحقيق العدالة الكاملة، ونحن نريد توسيع التحقيق".

وأكد في حديث لبرنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود أنه :نريد ان نعرف لماذا تم استهداف القاع ومن وراء هؤلاء الانتحاريين وما كان هدفهم".

وشدد على أن "العملية ليس لعبة ونريد الضغط من أجل معرفة الحقيقة كاملة لأنه هناك الكثير من النواقص في التحقيق الأولي، نحن لا نحمل مسؤولية لأحد لكن اذا بقي الالتباس فهذا يعني أن هناك مشكلة وسيكون لها تداعيات".

وأضاف "نحن لن نقبل بأن لا نعرف هوية الانتحاريين، فنحن عند حصول التفجيرات لم نقم بردة فعل وكانت الاصابع موجهة إلى السوريين، لأننا نؤمن بالعدالة و​الجيش اللبناني​ لكن هوية الانتحاريين يجب ان تتوضح".