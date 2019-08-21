اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يتمنى ان تكون الورقة الاقتصادية التي يجري الحديث عنها قد لحظت إجراءات وتدابير إعادة تحريك السوق العقاري عبر دعم ​سياسة​ ​القروض​ الإسكانية لذوي الدخل المحدود".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: اتمنى ان تلحظ الورقة الاقتصادية إعادة تحريك السوق العقاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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