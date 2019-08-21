علوش: هناك مماطلة في معالجة مسألة السلاح غير الشرعي

رأى عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ أن "​الاستراتيجية الدفاعية​ بالاساس ضائعة لانها محاولة للتعمية عن ​السلاح​ غير الشرعي المتمثل بسلاح ​حزب الله​".

ولفت في حديث إذاعي إلى انه "هناك مماطلة في معالجة مسألة السلاح غير الشرعي والبيان التوضيحي ل​رئاسة الجمهورية​ وضح الامر ذاته". وأكد ان "هدفنا كيفية حماية الدولة قدر الامكان".

واعتبر علوش ان الحملات على رئيس الحكومة سعد الحريري هي حملات فردية وربطها بالنجاح الذي حققه في زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة الأميركية املا ان لا يؤدي السجال الى دمار لكل البلد. واكد ان الحريري ليس هدفه او من واجبه حماية حزب الله فالأخير لديه من يرعاه وهو لا يراعي احد انما هدف رئيس الحكومة الأساسي حماية الدولة اللبنانية والاقتصاد في ظل العقوبات.