قتيلان في إطلاق نار في الشطر التابع للهند من كشمير

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نيودلهي: أعلنت الشرطة الأربعاء عن مقتل "إرهابي" وشرطي في الشطر التابع للهند من كشمير في إطلاق نار بين ناشطين وقوات الأمن.

تبادل إطلاق النار الذي حدث في منطقة بارامولا في شمال كشمير هو الأول الذي تعلن عنه السلطات الهندية منذ إلغائها الحكم الذاتي الخاص بالشطر الذي تسيطر عليه من كشمير.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إن "إرهابيًا قتل (...) وعثر على أسلحة وذخائر"، موضحة أن شرطيًا قتل، وجرح آخر، تتم معالجته في مستشفى عسكري.

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وفي تغريدة أخرى، ذكرت الشرطة أن الناشط، الذي قتل، ينتمي إلى جماعة عسكر طيبة المسلحة المتمركزة في باكستان، والمتهمة من قبل نيودلهي وواشنطن بتنظيم هجمات بومباي في 2008.

تسبّب إعلان نيودلهي المفاجئ إلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في إثارة تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.

تجدر الإشارة إلى أن كشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. وكانت سببًا لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين، آخرها في فبراير الماضي.

