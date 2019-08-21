الدور الثاني للثانوية العامة وعودة الحجاج.. أخبار متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يؤدي طلاب الثانوية العامة فى الدور الثاني الإمتحانات، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، ونستعرضها في السطور التالية:

القاهرة: تُسير شركة مصر للطيران، 26 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 5700 حاج، بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2200 حاج من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و15 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3500 حاج من حجاج قرعة الدقهلية وشئون ضباط بورسعيد والسويس والمنوفية، وتضامن القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

القاهرة: يؤدي طلاب الثانوية العامة فى الدور الثاني بشعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالي 3558 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي 7092 طالبًا وطالبة.. بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي طالب.

لايدن: يشارك وزير الآثار في افتتاح المؤتمر الدولي لشباب علم المصريات 2019 الذي تنطلق فعالياته بجامعة ليدن بهولندا، وذلك تلبية لدعوة جمعية طلاب علم المصريات بهولندا، حيث سيلقى محاضرة خلال فعاليات المؤتمر بعنوان "العمل الأثري والمشروعات الجارية"، يسلط فيها الضوء على الجهود التي تبذلها مصر في الحفاظ على آثار وتراث البلاد الحضاري والثقافي والاكتشافات الأثرية المتعددة.

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مطروح: تجرى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة - مطروح للعام الدراسي 2019 - 2020، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، وتقديمها للمديريات.

القاهرة: توزع جمعية "الأورمان" أجهزة تعويضية وسماعات طبية على المواطنين غير القادرين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، حيث ستقوم الجمعية بتسليم 110 سماعات طبية لضعاف السمع، و5 أجهزة تعويضية للمواطنين غير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان .

عواصم العالم: يحيي العالم الذكرى الثانية لليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم، ويركز الاحتفال على قدرة الضحايا وعائلاتهم على الصمود والتكيف مع المجتمع والجهود التي ساعدتهم في الشفاء والانتعاش والبقاء أقوياء ومتحدين ضد الإرهاب.

برلين: تستقبل المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، استقبالا شرفيا عسكريا بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين، كما سيجري الجانبان مباحثات تشمل القضايا الأوروبية وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والعلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.