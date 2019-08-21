محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
ذكرت وزارة الداخلية المكسيكية أن معدل جرائم القتل في البلاد ارتفع بنسبة 4% منذ مطلع العام الجاري وحتى يوليو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت الوزارة أن عدد ضحايا جرائم القتل خلال تلك الفترة بلغ 20 ألفا و135 شخصا مقابل 19 ألفا و362 شخصا العام الماضي.
وبلغ العنف رقما قياسيا العام الماضي وتمضي المكسيك نحو تجاوز هذا الرقم القياسي هذا العام، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم قياسي للعنف بالمكسيك.. مقتل أكثر من 20 ألف شخص في 8 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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