التطبيق بعد أيام.. ننشر ضوابط "الأعلى للإعلام" للبرامج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، تطبيق الضوابط الإعلامية الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والـ"توك شو" أول سبتمبر المقبل على جميع وسائل الإعلام.

وأعلن المجلس في يونيو الماضي وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، موضحًا أن هذه الضوابط وضعتها لجان المجلس المتخصصة، وتضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام، وأنه وجه خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

وقال المجلس في الخطابات إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.

ومن أبرز ضوابط البرامج الدينية (مراعاة أن يكون مقدم البرنامج ملمًّا بالقضايا الدينية ويحفظ قدرًا من القرآن الكريم ويستطيع ترديدها دون أخطاء وملمًّا كذلك بالسيرة النبوية، وأن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين، وأن يراعي في حالة التعرض لمسألة الإفتاء أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي مصدرًا لإبداء الرأي أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد المؤسسات الثلاث، بالإضافة لجامعة الأزهر).

وتضمنت ضوابط البرامج الرياضية (الحياد وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج، وعدم تسييس المحتوى وربطه تلميحًا أو تصريحًا بأوضاع الشارع، واحترام الرموز الرياضية، وعدم التحريض أو إثارة الرأي العام).

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أما ضوابط البرامج الطبية تضمنت (عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك إلا بعد العرض على المجلس، وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة).

وشملت ضوابط برامج التوك شو (أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره من الأعضاء بنقاباتهم، وأن يكون رئيس التحرير مسؤولًا عما يذاع وعليه مراجعته، وأن يلتزم البرنامج بالتأكد من مصدر كل معلوماته المذاعة، وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة، وأن يتم التنسيق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها، وأن ينوه في فقراته بالفئة العمرية المستهدفة، وألا تزيد مدة البرنامج على 90 دقيقة، ولا تزيد الفواصل الإعلانية على 3 فواصل بمدد تتراوح بين 5 و8 دقائق).

بدوره، حذر المجلس من مخالفة هذه الضوابط التي جاءت متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي، وكذلك مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها، مشيرًا إلى أن الضوابط تهدف لإرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وعدم التورط في مخالفات مهنية مثل التمييز والعنف والكراهية.

وأوضح المجلس أن مخالفي الضوابط سيتعرضون لعقوبات فورية ومشددة من جانب المجلس؛ بهدف الحفاظ على المهنية الإعلامية وقيم ومبادئ المجتمع، كما سيتم تحويل الأمر للنقابة المختصة للتحقيق مع أعضائها المخالفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدهم.

وكشف مصدر مسؤول بالمجلس لمصراوي، أن المجلس سيعتمد في معاقبة مخالفي هذه الضوابط على لائحة الجزاءات التي سبق وأصدرها من قبل، للتصدي للفوضى الموجودة في البرامج، لتعمل وفق معايير سليمة وعلى أسس عالمية.