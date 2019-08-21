إسطنبول تمدد مهلة "ترحيل السوريين"

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن تركيا مددت حتى 30 أكتوبر المهلة الممنوحة للاجئين السوريين غير المسجلين في إسطنبول لمغادرة المدينة، أو

مواجهة الترحيل القسري.

وكان حاكم إسطنبول قال الشهر الماضي إن السوريين المسجلين في أقاليم أخرى عليهم العودة

إلى تلك الأقاليم بحلول 20 أغسطس.

وتزايدت أعداد السوريين في إسطنبول بشكل كبير، إذ يصل عددهم إلى أكثر من نصف مليون شخص. وإسطنبول أكبر المدن التركية ويقطنها نحو 15 مليون نسمة.