ترامب "يعاقب" الدنمارك بعد رفض بيع أكبر جزيرة بالعالم

على طريقته الخاصة، وعبر منشور من منشوراته الشهيرة على تويتر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلغاء زيارة للدنمارك كانت مقررة أوائل سبتمبر، بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك فكرته لشراءجزيرة غرينلاند.
وقال دونالد ترامب: "الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حولشراء جرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق".
وأضاف "وفرت رئيسة الوزراء قدر كبير من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل".
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