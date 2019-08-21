تشكيل مجلس سيادي يضم 11 عضواً لقيادة مرحلة انتقالية في السودان

أعلن متحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان اكتمال تشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً، اليوم الثلاثاء.

وسيقود مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ أبريل الماضي عندما أطاح الجيش بالرئيس عمر حسن البشير.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي إنّ "مرسوماً دستورياً صدر بتشكيل مجلس السيادة" المؤلف من 11 عضواً وبرئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان "الذي سيؤدي القسم صباح الأربعاء أمام رئيس القضاء".

ويضم "المجلس السيادي" 11 عضواً، هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيرأسه البرهان لمدة 21 شهراً، على أن يخلفه مدني للفترة المتبقية ومدّتها 18 شهراً.

وسيدير مجلس السيادة البلاد لفترة انتقالية مدّتها 39 شهراً لحين إجراء انتخابات.

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وأضاف الكباشي "أصدر الفريق أول عبدالفتاح البرهان قراراً بتشكيل مجلس السيادة على النحو التالي: الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيساً" وعضوية كل من: "الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا واللواء ابراهيم جابر وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي وصديق تاور كافي وعائشه موسى ورجاء نيكولا عبد المسيح".

وأوضح المتحدث أن البرهان "سيؤدي اليمين الدستورية غداً في الساعة الحادية عشر صباحاً أمام رئيس القضاء" يليه بقية الأعضاء.

وسيحل هذا المجلس السيادي، محلّ المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.

كما "سيتم تعيين رئيس الوزراء غداً" الأربعاء، بحسب المتحدث.

ويأتي الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة تنفيذاً للوثيقة الدستورية التي وقعها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قبل أيام، وتبدأ بموجبها مرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.