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أستراليا تعلن انضمامها لأمريكا في قوة حماية الملاحة الدولية

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أستراليا تعلن انضمامها لأمريكا في قوة حماية الملاحة الدولية

الأربعاء 21 أغسطس 2019

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أستراليا تعلن انضمامها لأمريكا في قوة حماية الملاحة الدولية

كتب

الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء، أن بلاده ستنضم إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في الخليج وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران.

 

وقال موريسون: إن أستراليا ستشارك في هذه القوة بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز بي8 وطاقم دعم.

 

وأوضح رئيس وزراء أستراليا في مؤتمر صحفي أن بلاده وافقت على طلب الولايات المتحدة الانضمام إلى تحالف حماية ناقلات النفط وسفن الشحن من تهديدات إيران في مضيق هرمز.

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وأشار موريسون إلى أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار يمثل تهديدا لمصالح أستراليا في المنطقة، لذلك "رأت الحكومة أن من مصلحة أستراليا الوطنية العمل مع شركائنا الدوليين".

 

يأتي هذا في وقت تسعى خلاله واشنطن إلى بناء تحالف بحري في الخليج لحماية الملاحة التجارية، مع زيادة وتيرة العمليات ضد السفن وناقلات النفط الأجنبية خلال الفترة الماضية. 

 

ودأبت إيران وأذرعها المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط في مضيق هرمز، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادثة خلال الأشهر الماضية.   

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