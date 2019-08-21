كشف تفاصيل الإنفجار بالقرب من قاعدة بلد الجوية في العراق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

بين مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم سلمان برهان، الثلاثاء، عن توجهه إلى القاعدة الجوية في محافظة صلاح الدين للوقوف على حيثيات الانفجار الذي وقع في المنطقة.

ونوه برهان في تصريح للسومرية نيوز إن الحادث عبارة عن انفجار كدس للعتاد داخل مقر ملاصق للقاعدة “توجهت من بغداد إلى مكان حادث انفجار كدس العتاد داخل مقر تابع للحشد ملاصق لقاعدة بلد الجوية”.

وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى أنها أرسلت فرقا للسيطرة على حادث الحريق الذي تعرض له كدس عتاد تابع للحشد الشعبي قرب قاعدة “بلد” الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.

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هذا وتضاربت الأنباء حول ما إذا كان الحادث ناجم عن حريق أو قصف طال القاعدة ذاتها أو مقرا عسكريا للحشد الشعبي بالقرب من تلك القاعدة.

وقاعدة “بلد” الجوية أكبر قاعدة جوية في العراق تبعد 64 كم شمال العاصمة بغداد، أنشئت في منتصف الثمانينيات من قبل شركات يوغسلافية، وتبلغ مساحة القاعدة 25 كم مربع، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كم.

وأصبحت قاعدة “بلد” مقرا لسرب طائرات “إف-16” المستوردة من الولايات المتحدة حيث استقبلت القاعدة أول دفعة من هذه الطائرات في يوم 13 تموز 2015.