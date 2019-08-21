أ.ف.ب: فرنسا توقف 5 أشخاص دعوا لمهاجمة الشرطة خلال قمة مجموعة السبع

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "أ.ف.ب" بأن "​الشرطة الفرنسية​ أوقفت 5 أشخاص، بينهم منتمون لمجموعة "بلاك بلوك" لدعوتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على مراكز الشرطة في ​باريس​ خلال قمة ​مجموعة السبع​"، مؤكدةً أن "هذه التوقيفات جاءت في سياق أمني متوتر مع اقتراب قمة مجموعة السبع، التي تعقد بين يومي 24 و26 آب في مدينة بياريتس الساحلية الواقعة جنوب غرب ​فرنسا​، مع مواجهتها للعديد من التهديدات خصوصا من مجموعات عنيفة".

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