الأمم المتحدة ترجئ عقد مؤتمر في القاهرة حول التعذيب إثر انتقادات

أعلن المتحدّث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ​روبرت كولفيل​ أن "​الأمم المتحدة​ قرّرت تأجيل ​مؤتمر​ يحمل عنوان "تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات ​العالم العربي​" كان مقرّراً عقده 4 و5 أيلول في ​القاهرة​، بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان وإعادة فتح عملية التشاور مع كل الجهات المعنيين قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد ومكان انعقاد هذا المؤتمر".

وأوضح أنّ القرار اتّخذ بسبب "انزعاج متزايد لدى بعض أجزاء مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن مكان عقد المؤتمر"، مشيراً إلى أنّ المفوضية "فهمت ذلك وأحسّت به".

وكانت منظمة "يوروميد رايتس" الحقوقية غير الحكومية رفضت الدعوة التي وجّهت إليها لحضور هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنّ لديها "تحفّظات عميقة على قرار عقده في مصر، البلد الذي تستخدم فيه ​قوات الأمن​ التعذيب بشكل منهجي".