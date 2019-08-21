أعلن المتحدّث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل أن "الأمم المتحدة قرّرت تأجيل مؤتمر يحمل عنوان "تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربي" كان مقرّراً عقده 4 و5 أيلول في القاهرة، بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان وإعادة فتح عملية التشاور مع كل الجهات المعنيين قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد ومكان انعقاد هذا المؤتمر".
وأوضح أنّ القرار اتّخذ بسبب "انزعاج متزايد لدى بعض أجزاء مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن مكان عقد المؤتمر"، مشيراً إلى أنّ المفوضية "فهمت ذلك وأحسّت به".
وكانت منظمة "يوروميد رايتس" الحقوقية غير الحكومية رفضت الدعوة التي وجّهت إليها لحضور هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنّ لديها "تحفّظات عميقة على قرار عقده في مصر، البلد الذي تستخدم فيه قوات الأمن التعذيب بشكل منهجي".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة ترجئ عقد مؤتمر في القاهرة حول التعذيب إثر انتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.