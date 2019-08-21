ترامب يلغي زيارة للدنمارك بعد رفضها بيع غرينلاند

ألغى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ زيارة للدنمارك كانت مقررة أوائل ايلول، بعد أن رفضت رئيسة وزراء ​الدنمارك​ فكرته لشراء جزيرة غرينلاند.

واعتبر ترامب ان "الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء غرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق". وأضاف "وفرت رئيسة الوزراء قدراً كبيراً من النفقات والجهد لكل من ​الولايات المتحدة​ والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل".

واوضح مسؤول ب​البيت الأبيض​ إن ترامب ألغى زيارته المقررة للدنمارك يومي الثاني والثالث من ايلول. وكان من المقرر أن يناقش ترامب ​القطب الشمالي​ خلال اجتماعات في كوبنهاغن مع فريدريكسن التي تولت السلطة في يونيو وكيم كيلسن رئيس حكومة غرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وكانت فريدريكسن قالت يوم الأحد إن فكرة بيع غرينلاند للولايات المتحدة سخيفة، في حين أكد مستشار اقتصادي لترامب اهتمام الولايات المتحدة بشراء أكبر جزيرة في العالم.