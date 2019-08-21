اخبار العالم

"جيه بي مورغان": الرسوم الجمركية ستكلف كل أسرة أميركية 1000 دولار سنوياً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رأى محللو بنك "​جيه بي مورغان تشيس​" إن الحرب التجارية بين ​أميركا​ و​الصين​ سوف تؤثر سلبياً على الأسر في ​الولايات المتحدة​ على عكس ما صرح الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​.

وأضاف المحللون أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تكلف كل أسرة أميركية نحو 600 ​دولار​ سنوياً وربما تزيد هذه التكلفة إلى ألف دولار سنوياً لو نفذ الرئيس قراره بفرض ​رسوم جمركية​ بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بنحو 300 مليار دولار إضافية.

يأتي ذلك رغم قرار ترامب مؤخراً بتأجيل فرض رسوم جمركية على بعض السلع الصينية حتى منتصف كانون الاول المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "جيه بي مورغان": الرسوم الجمركية ستكلف كل أسرة أميركية 1000 دولار سنوياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا