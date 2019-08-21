رأى محللو بنك "جيه بي مورغان تشيس" إن الحرب التجارية بين أميركا والصين سوف تؤثر سلبياً على الأسر في الولايات المتحدة على عكس ما صرح الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
وأضاف المحللون أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تكلف كل أسرة أميركية نحو 600 دولار سنوياً وربما تزيد هذه التكلفة إلى ألف دولار سنوياً لو نفذ الرئيس قراره بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بنحو 300 مليار دولار إضافية.
يأتي ذلك رغم قرار ترامب مؤخراً بتأجيل فرض رسوم جمركية على بعض السلع الصينية حتى منتصف كانون الاول المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "جيه بي مورغان": الرسوم الجمركية ستكلف كل أسرة أميركية 1000 دولار سنوياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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