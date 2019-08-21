"جيه بي مورغان": الرسوم الجمركية ستكلف كل أسرة أميركية 1000 دولار سنوياً

رأى محللو بنك "​جيه بي مورغان تشيس​" إن الحرب التجارية بين ​أميركا​ و​الصين​ سوف تؤثر سلبياً على الأسر في ​الولايات المتحدة​ على عكس ما صرح الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​.

وأضاف المحللون أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تكلف كل أسرة أميركية نحو 600 ​دولار​ سنوياً وربما تزيد هذه التكلفة إلى ألف دولار سنوياً لو نفذ الرئيس قراره بفرض ​رسوم جمركية​ بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بنحو 300 مليار دولار إضافية.

يأتي ذلك رغم قرار ترامب مؤخراً بتأجيل فرض رسوم جمركية على بعض السلع الصينية حتى منتصف كانون الاول المقبل.